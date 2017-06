Ortenau Lena Moser/Mario Stevens glänzen

Der zwölfjährige Mario Stevens ist der bisher jüngste Gutacher Einer-Kunstradfahrer, der die Qualifikationshürde zur Deutschen Schülermeisterschaft genommen hat. Er schaffte das Kunststück am Wochenende in Augustdorf, gleich in zwei Displizinen startberechtigt zu sein. Im Einer der Schüler und zusammen mit der 13-jährigen Lena Moser in der offenen Zweier-Klasse.

Am Samstagmorgen war Mario als fünfter Starter in der Einer-Kategorie dran. Der Anfang seiner Kür mit dem Sattelstand lief prima, doch bei der Sattelstützgrätsche musste er vom Rad – da lagen dann die Nerven blank. Tapfer setzte er die Kür fort und präsentierte die Übungen lehrbuchmäßig. Beim Übergang in den Steuerrohrsteiger und beim Kehrlenkerstand leistete er sich zwei weitere Stürze. Am Ende belegte Mario mit 58,67 Punkten den 14. Rang. Die Enttäuschung war für ihn groß, da er einige Punkte unter seiner persönlichen Bestleistung gewertet wurde. Er hätte sich gerne noch um weitere Platzierungen nach vorne gearbeitet. Diese Chance kann er bestimmt noch nutzen, da er in seinem Alter noch zwei Jahre bei den Schülern um Punkte kämpfen kann.

Die sommerlichen Temperaturen außerhalb der Augustdorfer Witexhalle des Radsportvereins "Schwalbe" erzeugte am Sonntagmittag in der Sporthalle eine drückende Wärme. Kaum ein Lüftchen kühlte die jungen Sportler und Zuschauer.