Ortenau Leidenschaft und Willen

Starken Heim- folgen regelmäßig schwache Auswärtsleistungen. Entsprechend angefressen war das Trainerduo Jochen und Nico Baumann nach der Niederlage in Mannheim. "Das war blutleer. Wenn Kopf und Wille nicht da sind, gewinnst du in dieser Klasse kein Spiel", so Nico Baumann deutlich.

Nach sieben Spielen weist Ottenheim 9:5 Punkte auf, eine gute, aber ausbaufähige Quote. Der TuS hat sich vor der Partie gegen Wolfschlugen (Platz zwei/10:2) selbst unter Druck gesetzt, die eigene Heimstärke wieder abzurufen. Die Gäste wussten beim knappen Sieg über Ottersweier ebenfalls nicht zu überzeugen, haben bis dato jedoch konstant gepunktet.

Nico Baumann, der die TuS-Damen am Wochenende allein betreuen wird, da sein Bruder privat verhindert ist, stellt sich auf eine Begegnung zweier Teams auf Augenhöhe ein. "Der TSV spielt von der Anlage her einen ähnlichen Stil wie wir, verfügt insbesondere auf der Außenbahn über Kräfte, die einen extrem guten Gegenstoß laufen können", lautet die Einstufung des Kontrahenten. Die Lektion für die eigene Mannschaft laute, wieder mehr Leidenschaft und Willen abzurufen. "Wir müssen wieder das abrufen, was uns beispielsweise gegen St. Leon so stark gemacht hat. Gerade in der Abwehr muss das spürbar werden", so Baumann.