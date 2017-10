Ortenau Lehmann lässt Lemmer keine Chance

(red/tk). TSV Langstadt – DJK Offenburg 4:6. Das Team aus der Ortenau ging stark geschwächt in die Partie. Die noch ungeschlagene Kristina Kazantseva war nicht dabei und Offenburgs Nummer zwei Lena Krapf schenkte ihre Einzel aufgrund einer Verletzung ab. Ersatz kam aus dem DJK-Regionalligateam. Im hinteren Paarkreuz gingen die zuletzt so starke Jana Kirner und Alisa Schwarz ins Rennen. Kirner ist Mitglied der Schülerinnen-Nationalmannschaft. In dieser Saison ist sie in der Regionalliga ungeschlagen und hatte bei ihrem ersten Zweitligaeinsatz mit einem starken 3:0 ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Beim TSV fehlte die indische Spitzenspielerin Kamath sowie Anne Bundesmann. Aber der TSV hat einen starken Unterbau mit einer Regionalliga- sowie einer Oberligamannschaft und noch vier weiteren Teams in unteren Ligen. Ersatz spielten mit Janina Kämmerer und Diya Parag Chitale die Nummer eins und zwei des Regionalligateams. Insbesondere die Inderin Chitale ist mit 14 Jahren eines der aussichtsreichsten Talente hierzulande.