Ortenau Laura Karl wirft Lahr zum Sieg

(tom). Südbadenliga, Frauen: TV Lahr – SG Baden-Baden/Sandweier 33:22 (15:12). Die Lahrer Damen starteten am Samstagabend erfolgreich in die neue Saison. Trainer Damir Hasanovic musste unter anderem auf Teresa Beathalter verzichten, seine Mannschaft setzte jedoch von Beginn an klare Akzente. Beim TV zeigte sich gegen die insgesamt durchschaubar angreifenden und im Tor alles andere als stark besetzten Gäste noch die eine oder andere Schwankung im Spiel. "Wir hatten unter der Woche das eine oder andere Problem im Training, beispielsweise konnte Hanna Steinmetz wegen Grippe gar nicht trainieren", merkte Hasanovic an. Doch Sarah Jäkel konnte sich zwischen den Pfosten einige Male auszeichnen, während Lahr offensiv immer wieder über die erste Phase zum Erfolg kam. Dabei bewies Laura Karl wiederholt ihre Treffsicherheit. Über 10:5 (21.) und 13:10 (27.) behielten die Ortenauerinnen stets den Hut auf.