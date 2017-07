Ortenau Lara Strauch setzt sich an die Spitze der badischen Bestenliste

(dbi). Das Stadion Dammenmühle in Lahr ist Austragungsort der Titelkämpfe in den Mehrkämpfen der Schülerklassen gewesen. Bei heißen, sommerlichen Temperaturen hatten jedoch viele Schüler offenbar eher das Freibad vorgezogen. Aber knapp 100 Teilnehmer traten dann immerhin doch an.