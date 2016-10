Ortenau Langenwinkel und Kippenheim setzen sich ab

DJK Prinzbach – SV Mühlenbach 4:4 (3:1). Mühlenbach kam von Beginn überhaupt nicht in die Zweikämpfe, hatte null Chancen. Die DJK nutzte die Überlegenheit aus, führte nach 35 Minuten mit 3:0 . Eisenmann verkürzte vor der Pause per Strafstoß. Nach Wiederbeginn schafften die Gäste den Anschluss, doch Schilli stellte den alten Abstand wieder her. Jetzt legte der SVM noch stärker nach, glich aus und hatte noch zwei Riesenchancen zum Sieg. Tore: 1:0 Christ (7.), 2:0 Eigentor (9.), 3:0 Berger (35.), 3:1 Eisenmann (36./FE ), 3:2 J. Neumaier (46.), 4:2 Schilli (64.), 4:3 J. Neumaier (71.), 4:4 Maier (84.). SC Orschweier – SG Nonnenweier/Allmannsweier 1:3 (0:1). Die Riedelf präsentierte sich in punkto Kampf und Einsatz von der besseren Seite und ging mit einem knappen Vorsprung in die Pause. Orschweier dann in der zweiten Halbzeit zu umständlich, zu ideenlos, das gastgebende Team, die Mannschaft von Sebastian Blum musste nur auf zwei Fehler warten und nutzten diese auch aus. Tore: 0:1 Omar Daffeh (21.), 0:2 Savalle (73.), 0:3 Bühler (77.). FSV Altdorf II – SV Berghaupten 2:2 (0:1). Die LL-Reserve bleibt vor eigenem Anhang weiter ungeschlagen. Die Gäste gingen durch Hasan Ukas Treffer mit einem knappen Vorsprung in die Pause. Als erneut Uka auf 2:0 erhöhte, schien sich die erste Heimpleite des FSV anzubahnen. Doch nach Kinders Anschlusstreffer spürte der Gastgeber, jetzt ist mehr drin. Und in der Tat, ein Eigentor gab dem FSV recht. Tore: 0:1 und 0:2 Hasan Uka (24. + 63.), 1:2 Kinder (75.), 2:2 Eigentor (85.). Rot für Berghaupten (42.). SV Münchweier – SV Diersburg 3:3 (1:0). Nach dem letzten Sieg reicht es der Spitzer-Truppe wieder nur zu einem Teilerfolg. Die Gelb-Schwarzen konnten gleich zwei Strafstöße nicht verwandeln. Marco Spitzer brachte sein Team in Front und legte nach Seitenwechsel nach, es lief also zunächst rund. Denn nach dem Anschlusstreffer stellte Burger postwendend den alten Abstand wieder her. Heitzmann stellte erneut den Anschluss wieder, dann vergab der SVM zwei Strafstöße und wurde in der Schlussphase dafür bestraft. Tore: 1:0 und 2:0 M. Spitzer (27. + 48.), 2:1 Götz (66.), 3:1 P. Burger (68.), 3:2 und 3:3 Heitzmann (69./HE + 89./FE). FV Langenwinkel – FC Kirnbach 5:1 (3:0). Der FVL bleibt dem Spitzenreiter weiter hart auf den Fersen, mit einem nie gefährdeten 5:1-Heimsieg. Bereits nach zehn Minuten war es Duschkin, der mit der Führung seine Farben auf den richtigen Weg brachte. In der Folge konnte sich dann Yasin Ilhan gleich dreimal in die Torschützenliste eintragen. Die Gäste zwar stets bemüht, doch an einen Punktgewinn war gegen die Elf aus dem Lahrer Westen einfach nicht zu denken. Tore: 1:0 Duschkin (10.), 2:0, 3:0 und 4:0 Y. Ilhan (25., 43. und 70.), 4:1 Zampilli (75.), 5:0 Duschkin (90.) SSV Schwaibach – ASV Nordrach 3:4 (0:2). Auch gestern reichte es der Zeiser-Truppe nicht, sich in die Siegerliste zu spielen. Der Gast nutzte seine Möglichkeiten fast zu hundertprozent , traf quasi aus vier guten Möglichkeiten vier mal ins Schwarz . Auf Seiten der Hausherren zwar einige Chancen mehr, aber im Abschluss wirkte der SV irgendwie gehemmt. Das Spiel endete letztendlich 3:4. Tore: 0:1 Huber (7.), 0:2 Muennich (40.), 1:2 Schilli (48.), 2:2 Rösch (53./FE), 2:3 Eble (55./FE), 2:4 Kimmig (85.), 3:4 Schilli (90.). Rot für Lang (60.) und Walter (69.) beide Nordrach SC Kuhbach/Reichenbach – SV Steinach 1:3 (0:0). Die Schuttertäler verkauften sich vor eigenem Anhang gegen den Favoriten aus Steinach recht teuer, waren sicher keine zwei Tore schlechter. Zu Beginn Vorteile für das gastgebende Team, doch etwas zählbares sprang nicht heraus. Deshalb ging es auch torlos in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn eine starke Phase der Gäste mit zwei Toren innerhalb von fünf Minuten. Doch das warf die SG nicht aus dem Sattel, sie antwortete mit dem Anschlusstreffer. Doch das Glück war auf Seiten der Gäste, Blum sorgte für den 1:3-Endstand. Tore: 0:1 Kreyer (50.), 0:2 Schwendemann (55.), 1:2 Ziegler (60.), 1:3 Blum (85.) FV Dinglingen – SV Kippenheim 2:4 (1:2). Der Spitzenreiter marschiert weiter vorne weg. Auch beim Derby in Dinglingen setzte sich die Truppe von Fabian Kaiser am Ende klar durch. Der Aufsteiger bot im ersten Abschnitt eine wirklich engagierte Leistung, das 1:0 durch Schäfer folgte. Von Kippenheim war in diesr Pahse nicht so viel zu sehen, was sich nach den beiden ersten Treffern von Umit Sen änderte. Denn danach lief es für den Spitzenreitier wieder wie geschmiert. Tore: 1:0 Schäfer (8.), 1:1, 1:2, 1:3 und 1:4 Umit Sen (28./FE, 40., 70./FE + 75.), 2:4 Jesske (85.).