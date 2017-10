Ortenau Langenwinkel beim Absteiger gefordert

FV Ettenheim - SC Lahr U 23 (Sonntag, 15 Uhr). Nach zuletzt teilweise sehr guten und engagierten Autritten erlitten die Rohanstädter beim 2:5 in Ebersweier einen Rückschlag. Nach wie vor fehlt die Kon­stanz über 90 Minuten. Gute Phasen wechseln sich noch zu häufig mit schwächeren ab, sodass der FVE noch nicht das Gesicht zeigen konnte, das man in der Rückrunde der vergangenen Saison gesehen hat. Nun muss ein Sieg her, um im Rennen um den Klassenerhalt auf Augenhöhe mit den direkten Kontrahenten zu bleiben. Die Gäste spielen bislang eine ordentliche Saison und stehen auf Platz sechs. Einem starken Saisonstart mit satten 16 Punkten aus sechs Partien folgten darauf unfassbare vier Pleiten in Folge.

Ettenheims Coach Torsten Griesbaum räumte vor der Begegnung ein: "Wir haben zuletzt in Ebersweier eine verdiente Niederlage einstecken müssen. Der Gegner war uns in diesem Spiel in allen Belangen überlegen. Gegen Lahr gilt es an die guten Auftritte der vorherigen Wochen anzuknüpfen und die Punkte in Ettenheim zu behalten. Wir müssen wieder robuster und kompakter auftreten um dies zu schaffen. Leider wird uns Markus Schuler nicht zur Verfügung stehen." FV Sulz - FSV Seelbach (Sonntag, 15 Uhr). Tabellenführer Sulz erwartet im Heimspiel den Tabellenzehnten FSV Seelbach. Im Lokalderby beim SV Rust zog der Leader noch mal den Kopf aus der Schlinge. Denn bis zu 82. Minute stand es 2:2 und die Überraschung lag in der Luft "Wir haben uns selbst das Leben schwer gemacht. Schon 2:0 geführt, da müssen wir den Sack zumachen", kritisierte Trainer Reiner Heitz. Tatsächlich hatte Sulz das Spiel im ersten Abschnitt total im Griff, versäumte es aber, dem Gegner den endgültigen k.o. zu versetzen: "Da müssen wir noch konzentrierter arbeiten", fordert Heitz.

Mit Vorsicht zu genießen ist indes der FSV Seelbach. Bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Titelanwärter Offenburg führten die Schuttertäler phasenweise: "Das zeigt schon die Stärke des Kontrahenten", warnt Heitz.