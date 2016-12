Ortenau Landwirte gegen Wolf und Luchs

Auch könnten sich die badischen Landwirte keine wolf- und luchssicheren Zäune leisten. Ohne diese Zäune würden die Bauern aber keine Entschädigung erhalten, berichtet der BHLV – zumal selbst diese Zäune keine absolute Sicherheit gewähren würden. Weiterhin befürchtet der Ausschuss des Verbands, dass bei forstwirtschaftlichen Maßnahmen, etwa beim Wegebau in einem Bauernwald, teure Gutachten anfallen würden, da Wölfe und Luchse zu den streng geschützten Arten gehören.

»Luchse halten sich sehr gerne in steilem Felsgebiet auf, wie die Telemetrierung unseres Luchses ›Friedl‹ zeigte«, kommentiert Martin Schreiner, Dezernent für den Ländlichen Raum im Landratsamt Ortenaukreis, diese Befürchtung auf Anfrage unserer Zeitung. »Luchse gebären ihre Jungen in der Regel auch in diesen steileren Felsgebieten, das heißt im Bereich dieser extremen Standorte«, so Schreiner weiter.

In diesen Bereichen einen forstlichen Wegebau durchzuführen, sei eher eine theoretische Annahme. Neben den extrem hohen Kosten, die dabei entstünden, seien dort auch »weitere Schutzstati nach dem Naturschutzrecht zu beachten«. In einem Punkt bestätigte der Dezernent die Sorgen der Landwirte: »Für alle streng geschützten Arten wie das Auerhuhn müssen bei großen Maßnahmen in deren Gebiet auch Gutachten erstellt werden.« Die Landnutzer arbeiteten aber ohnehin sehr intensiv in der Natur und mit der Natur. Sie nähmen von sich aus sehr viel Rücksicht, »häufig ohne es nach Außen immer darzustellen«, so Schreiner.