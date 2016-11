Ortenau Landesauswahl setzt sich durch

"Erwin Eisenfaust holt alles aus ihm raus", sagte Hans-Jürgen Gund, Vizepräsident des Boxverbands Baden Württemberg, während Erwin Seitel seinen Schützling Alexej Klut bei dessen ersten Kampf betreute. Klut, der zu den "Manager-Boxern" der Staffel Blau-Weiß Lahr gehört, stieg mit seinen 41 Jahren gegen den 18-jährigen und durchaus erfahrenen Gegner Dominik Wagner erstmals in den Ring. "Es ist so, wie wenn ein Ferrari mit zwölf Zylindern gegen einen VW-Golf antritt. Ich habe hohen Respekt vor Alexej, dass er es wagt, gegen diesen jüngeren Gegner anzutreten", hieß es vonseiten der Lahrer Staffel. Die beiden Faustkämpfer begegneten sich auf Augenhöhe. Klut, der aus Kasachstan stammt, hatte durchaus leichte Vorteile. Doch letztendlich gab es weder Sieger noch Verlierer. Der Familienvater hat vor vier Jahren bei den Blau-Weißen mit dem "Manager-Boxer" angefangen. "Ich war der erste ›Manager-Boxer‹, der es ›gewagt‹ hat, für unseren Verein in den Ring zu steigen", so Klut.

In einem Vorkampf bekam es zudem Lokalmatador Nils Pelloth mit Fabio Ziser zu tun. Im Mittelpunkt des Abends stand der Vergleich der Auswahlstaffeln aus Mailand (Italien) und Baden-Württemberg. In acht Kämpfen setzte sich die Auswahl Baden-Württembergs von Landestrainer Achim Böhme durch. Gekämpft wurde mit Kopfschutz und erhöhter Federung im Handschuh. Im ersten Duell holte die Boxerin Madeline Morhardt (bis 57 Kilogramm) gegen ihre Kontrahentin Lorena Marasco (Karlsruher SC) den ersten Sieg für Baden-Württemberg.

Unter lautstarker Anfeuerung seiner Boxkameraden vom BC Riegel, triumphierte zudem im Schwergewicht (bis 81 Kilo) Thorben Müller nach Punkten gegen seinen italienischen Gegner. Ebenfalls eindeutig dominierten im Leichtgewicht (bis 60 Kilo) Alexander Fengler, amtierender baden-württembergischer Meister aus Villingen-Schwenningen, im Schwergewicht (bis 81 Kilo) Athanasios Kazakis (DABC Schwäbisch Gmünd) sowie im Superschwergewicht (über 91 Kilo) Lucian Kühne vom MBC Ludwigsburg. Im Mittelgewicht (bis 75 Kilo) holte der amtierende deutsche Meister Nikitin Stepan (Villingen-Schwenningen nach 2:1-Richterstimmen seinen 125. Sieg.