(tom). Südbadenliga, Frauen: TS Ottersweier – TV Lahr (Sonntag, 17 Uhr). In der 14 tägigen Wettkampfpause haben die Lahrer (Platz neun, 2:6 Punkte) ihre Ausgangsposition nur unwesentlich verbessert. "In der ersten Woche war es besser, diese Woche hatten wir wieder Probleme durch viele Ausfälle", schildert Trainer Damir Hasanovic. Die Entwicklung führt dazu, dass die Ortenauerinnen am Sonntag in Ottersweier (Platz fünf, 6:4 Punkte) mit einem Kader antreten müssen, "der mit dem TV Lahr vom Vorjahr kaum noch etwas gemeinsam haben wird" (Hasanovic). Die Jugend dominiert dabei eindeutig, denn keine Spielerin ist älter als 25 Jahre. Trotz dieser ungewohnten Situation, die der aktuellen Ausgangslage geschuldet bleibt, müssen die Gäste auf einen Sieg aus sein. Die Trainingsleistungen waren in der neuen Konstellation unter der Woche wechselhaft. "Es hat anfänglich nicht alles geklappt, danach wurde es besser", schildert der Coach. Die Gastgeberinnen besitzen Stärken im Kreisspiel, sind zudem mit viel Tempo unterwegs. "Das passt nicht so zu unserem System, wir müssen versuchen, flexibel darauf zu reagieren und den Fokus auf eine stabile Defensive zu legen", schildert Hasanovic. . Nach drei Niederlagen in Folge steigt der Druck auf die Lahrerinnen. Trainer Hasanovic ist sich der Schwere der Lage bewusst: "Wir müssen mit Optimismus auftreten, versuchen, in Ottersweier zu gewinnen."