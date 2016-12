Ortenau Lahrerinnen nehmen Pokale mit nach Hause

In Koblenz waren Sportlerinnen aus dem Saarland, der Pfalz, aus Baden, den Niederlanden, Luxemburg, aus Wattenscheid und Bochum am Start. Die Lahrer Mädchen konnten mit sehr guten Ergebnissen aufwarten: In der Leistungsklasse zwölf belegten Sila-Asena Öztürk, Alina Sakun und Katrin Wilhelm die Plätze eins bis drei. Siegerin im SLK 10 wurde Dana Tumanova. Elisabeth Tome kam in der Wettkampfklasse zwölf auf den vierten Rang. Da Trainerin Viktoria Tereschenko bereits neue Übungen für die Mädchen gestaltet hatte, konnte sie mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Positiv war laut einer Vereinsmitteilung zudem, dass für die Podestplätze Pokale vergeben wurden, die die Lahrerinnen stolz mit nach Hause nahmen.

Beim Luxemburg-Cup war das Teilnehmerfeld international besetzt. Gymnastinnen kamen aus Belgien, Holland, Irland, Litauen, Russland, Weißrussland, Kasachstan, Georgien, der Ukraine sowie aus Ägypten und Israel.

Da die Starterzahl begrenzt war, konnten nur Sila-Asena Öztürk und Lea Hoffmann vom TV Lahr gemeldet werden. Sie hatten allerdings insgesamt keine Chance auf einen der vorderen Plätze. Aber in ihrer Altersgruppe erreichte Asena Öztürk mit dem Band den ersten Platz, Hoffmann wurde Zweite. "Der Wettkampf war bestens organisiert und natürlich sehr interessant, da es für Gymnastinnen wichtig ist, sich den Herausforderungen zu stellen und internationale Erfahrungen zu sammeln", so der TV Lahr.