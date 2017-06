Ortenau Lahrerinnen glänzen in der Hauptstadt

(both/kg). Der Sonderzug des Badischen Turner-Bunds (BTB) hatte die Sportler und Betreuer direkt vom Lahrer Bahnhof mitgenommen. "Wir verbrachten eine Woche mit vielen begeisterten Turnfest-Teilnehmern", heißt es in einer Mitteilung des TVL.

Für beide Abteilungen aus Lahr wurden die deutschen Meisterschaften ausgetragen, für die sie sich zuvor qualifiziert hatten. Die Wettkämpfe der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) fanden weiter entfernt von den großen und gut besuchten Arenen und der Messe statt, wo die meisten Zuschauer und Besucher hinströmten. "Es war aber alles gut organisiert und die Lahrer Gymnastinnen landeten unter den besten Teilnehmern. Nur die drei Mädchen der Jugendwettkampfklasse, Karina Bach, Juliana Weber und Karolina Tumanova, waren benachteiligt, weil sie ziemlich unausgeschlafen nach der langen nächtlichen Zugfahrt gleich an den Start mussten – in einen Wettkampf mit 265 Teilnehmerinnen", so der TV Lahr. "Es wurde auf drei Flächen nebeneinander geturnt, was durch dreierlei Musik nervös machte. Die Lahrerinnen landeten im vorderen Feld, wie auch Amelie Heidrich in der freien Wettkampfklasse, die 177 Konkurrentinnen hatte."

Elisabeth Tome kam in der Wettkampfklasse der Schülerinnen unter 54 Teilnehmerinnen auf den 13. Platz, glänzte aber mit ihrer Ballübung, in der sie den zweiten Rang erreichte. In den Leistungsklassen starteten Sila-Asena Öztürk, Katrin Wilhelm und Alina Sakun bei den Schülerinnen und Lea Hoffmann in der Jugendklasse. Sie wurde Elfte, stand mit ihrer Bandübung im Finale und erreichte mit einem eleganten Vortrag ohne Geräteverlust Platz sieben.