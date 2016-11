Ortenau Lahrerinnen beim Bundeskadertest

An sechs Geräten und elf Athletikstationen wurde die Kraft, Beweglichkeit und Technik der Turnerinnen überprüft. Moiszi überzeugte an den Geräten Sprung, Boden und Trampolin und wurde bei elf Starerinnen Sechste. Anna-Lena König kam in der Altersklasse zehn auf Rang drei.

Luisa Huber und Anastasia Cybin starteten in der Altersklasse elf. Auch die beiden Ältesten aus dem Herbolzheimer Quartett machten ihre Sache gut. Huber, die noch unter einer Adduktorenzerrung litt, musste ein paar Punkte in der Beweglichkeit liegenlassen, präsentierte an den restlichen Stationen aber ansprechende Leistungen. Cybin, die dieses Jahr ein Ellenbogenverletzung auskurieren musste, turnte ihren ersten Wettkampf seit einem Dreivierteljahr und punktete an den Athletikstationen sowie an Sprung und Boden. Sie beendete den Wettkampf in einem starken Teilnehmerfeld mit 157,75 Punkten auf Platz zwölf, Huber auf Platz 16 (152).