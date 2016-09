Ortenau Lahrer Triple: drei "Dreier" aus drei Partien

In den ersten 45 Minuten boten sich beiden Seiten einige Torgelegenheiten. David Knobelspies vergab für die Hausherren aussichtsreich (9./12.), auf der anderen Seite schlugen die Ortenauer kaltschnäuzig zu: Martin Weschle stieß gedankenschnell in eine zu kurze Rückgabe David Schmidts, schob zum 0:1 (13.) ein. Der Treffer war Balsam für den Stürmer, hatte er sich doch in den vergangenen Partien stets aufgerieben, aber vergeblich gemüht. Nun platzte der Knoten.

Der SVB versuchte, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen, biss bei der sicheren Lahrer Deckung jedoch meist auf Granit. "Die Mannschaft hat es gut gemacht in der Phase, ruhig aufgebaut, mit viel Erfahrung von hinten heraus gespielt", sagte Lahrs sportliche Leiter Petro Müller.

Markus Neu bot sich eine gute Möglichkeit, seinen zu zentral gesetzten Schuss parierte SVB-Schlussmann Daniel Zeitvogel allerdings sicher (28). Die Gastgeber wiederum standen vor dem Ausgleich, als Sebastian Keller per Kopf an SC-Torwart Dennis Fietzeck scheiterte (35.). Im Anschluss an die folgende Ecke schoss Robin Seifermann am Gästetor vorbei (36.).