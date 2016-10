Ortenau Lahrer stehen 59 Mal auf dem Podest

Sieben neue Lahrer Rekorde erreichten die in den vergangenen Jahren auch landesweit zur Spitze zählenden Lahrer Athleten Nick Hoffmann (16) und die 15-jährigen Karlis Lozbergs und Julien Schell. Freistilspezialist Hoffmann sicherte sich über 100 Meter in 56,43 Sekunden sowie über 400 Meter in 4:29,77 Minuten jeweils den Jahrgangsmeistertitel in neuer Lahrer Rekordzeit, Rückenschwimmer Lozbergs drückte seine eigenen Vereinsrekorde über 100 Meter auf 1:06,46 Minuten und über 200 Meter auf 2:26,47 Minuten. Über letztere Strecke war der gebürtige Lette altersübergreifend Drittschnellster der Veranstaltung.

Schell profitierte über die Brust- und Lagenstrecken von seinen hohen technischen Fertigkeiten und holte drei Jahrgangstitel. Bei seinen Auftritten über 100 Meter Lagen in 1:05,58 Minuten, 200 Meter Lagen in 2:24,11 Minuten sowie 50 Meter Schmetterling in 28,96 Sekunden schwamm der Gymnasiast seine ersten Lahrer Rekorde.

Einen Leistungssprung verzeichnete der 13-jährige Kuhbacher Frederik Pfeifer. Nicht nur über 100 Meter Brust, über die er in seinem Jahrgang in neuer Vereinsaltersrekordzeit von 1:21,98 Minuten triumphierte, verbesserte er seine persönlichen Bestzeiten deutlich und qualifizierte sich für die badischen Wintermeisterschaften in drei Wochen. Ebenfalls bei den Landesmeisterschaften dabei sein werden die Brustspezialisten Yannick Scherrer (16) und Sophia Puchinger (14). Weitere Medaillen für Lahr sammelten Jaqueline Kolling (17), Lisa Doufrain (15), Vincent Bauer (11) und Daria Ermantraut (13). Das erfolgreiche Lahrer Team ergänzten, ebenfalls mit überwiegend persönlichen Bestleistungen, Kira Bauer (14), Caroline Will (14), Lara-Marie Karl (11) und Edvin Hirsch (12).

