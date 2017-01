Ortenau Lahrer Sportler sammeln fleißig Edelmetall

Begleitet wurden die Ringer von Landestrainer Karl Hug und Manuel Krämer. Beide Übungsleiter waren am Ende des Tages mit den Leistungen zufrieden, wenngleich, so Krämer, sicherlich noch etwas Luft nach oben sei. "Doch durch die Vorbereitungen zu den in den kommenden Wochen stattfindenden Bezirksmeisterschaften und den südbadischen Titelkämpfen werden die Ringer bestens für die deutschen Meisterschaften vorbereitet sein", so Bundestrainer Maik Bullmann. Die Ergebnisse: 85 Kilo: 1. Patrick Neumaier (KSV Hofstetten); 76 kg: 2. Alexander Truschakov (ASV Vörstetten); 46 kg: 3. Christian Hubert (RG Lahr); 69 kg: 3. Marc Fischer (RG Lahr); 60 kg: 4. Viktor Hubert (RG Lahr).

Auch bei der Bezirksmeisterschaft im Freistil in Kappel sind die Lahrer im Einsatz gewesen. Bereits am ersten Tag gewann Mike Köln (Männer/57 kg) Bronze, Alexander Gardt (C-Jugend/46 kg) schnappte sich Gold. Auch am zweiten Tag waren die Lahrer mit 18 Teilnehmern in Kappel vertreten. Die Bilanz: Die RGL erkämpfte sieben Gold- und vier Silbermedaillen sowie weitere Platzierungen – und das, obwohl Freistil in den vergangenen Jahren nicht unbedingt die bevorzuge Disziplin der Lahrer war. Das die RG Lahr in der Gesamtwertung am Ende auf Platz eins kam und somit die beste Mannschaft des Tages war, machte die Trainer Toni Oldak, Andreas Doll und Domenic Fettel besonders stolz.

Am kommenden Wochenende finden die Bezirksmeisterschaften im griechisch-römischen Stil in Vörstetten statt, ehe im Februar dann die südbadischen Meisterschaften folgen. Die Ergebnisse: 58 kg: 1. Nikita Ovsjanikov; 50 kg: 2. 2 Niklas Erke, 6. Felix Haag, 7. Sanzhar Topekhanuly; 46 kg: 1. Calvin Keil; 42 kg: 1. Eugen Schell; 34 kg: 2. Louis Witmaier, 4. Adilet Topekhanuly, 6. Lukas Herbertshagen; 31 kg: 2. Denis Geist; 29 kg: 5. Matthias Erke; 27 kg: 1. Edwin Gardt; 25 kg: 1. Jason Keil, 6. Christopher Irlweg; 24 kg: 1. Maxim Kratz, 3. Maxim Miller; 22 kg: 1. Damian Hepting; 20 kg: 2. Elias Fettel.