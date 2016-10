Ortenau Lahrer Serie hat weiterhin Bestand

Zur Pause wechselte SC-Trainer Oliver Dewes bereits zum zweiten Mal, stellte Domenico Bologna in die Innenverteidigung und zog Julian Burg nach vorne ins Mittelfeld. Zunächst verpasste Waldkirch durch Diranis Heber knapp neben den Pfosten (49.) das 0:2, ehe sich das Geschehen fast ausnahmslos auf die andere Seite verlagerte. Martin Weschle (47.) und Sascha Ruf (54.) verpassten hochkarätige Gelegenheiten, Lahr nagelte den Gast nun in dessen Hälfte fest, berannte das FCW-Tor, doch der durchschlagende Erfolg fehlte. Was positiv auffiel: Das Publikum sorgte für enorme Stimmung auf der Tribüne, was Seltenheitswert im Dammenmühle-Stadion besitzt.

Und in der 69. Minute bestand dann auch Grund zum Jubel: Eine Burg-Ecke wuchtete Dimitri Holm per Kopf unter die Latte zum 1:1-Ausgleich. Auch danach hätte Holm noch nachlegen können, verfehlte das Tor allerdings jeweils knapp mit Fernschüssen (72./75.).

Gästetrainer Benjamin Pfahler zeigte sich beeindruckt von der Lahrer Stimmung: "Das zeigt, dass hier etwas vonstatten geht." Trotz mehrerer Lahrer Chancen habe seine Mannschaft mutig agiert und einen Punkt erobert. Lahrs Coach Oliver Dewes war mit der ersten halben Stunde unzufrieden, "wir hatten die Flügel zu hoch besetzt, genau so, wie wir es nicht wollten. Das war schwach". Aufgrund der Leistungssteigerung nach der Pause könne er sich aber nicht erinnern, "nach einem Punktgewinn mal so zufrieden gewesen zu sein. Das Remis ist absolut okay", fand Dewes. SC Lahr: Fietzeck; Mik (89. Witt), Bohl, Burg, Röderer (32. Ruf), Fries, Wirth, Ilhan, Holm, Neu (46. Bologna), Weschle. FC Waldkirch: Lindl; Ringwald, Armbruster, Kaltenbach, Dick (77. Disch), Dirani (59. Rautenberg), Dufner (73. Sandor), Klüber, Schultis, Qorraj, Danilovic. Tore: 0:1 Dufner (23.), 1:1 Holm (69.) Schiedsrichter: Michael Kempter (Sauldorf). Zuschauer: 250. SV Linx: Künstle; Feist, Göser (60. Bayer), Rubio, Dussot (75. Berna), Maisano, Schmider, Merkel, Kopf (45. Savane), Marbach, Hilger. SC Lahr: Fietzeck; Häußermann (50. Fries), Bologna, Bohl, Ruf, Wirth, Burg, Neu (85. Röderer), Ilhan, Kerellaj, Weschle (80. Holm). Tore: 1:0 Kopf (19.), 1:1 Ilhan (53.), 1:2 Weschle (65.), 2:2 Rubio (68.). SR: Stéphane Kister (Drusenheim). Z: 200.