Ortenau SSV-Schwimmer holen Stadtrekord

(red). Mit Karlis Lozbergs (16), Sophia Puchinger (15) und Anastasia Savenkov (11) bot Lahr bei den Badischen Kurzbahnmeisterschaften drei Athleten auf, die in der Vorbereitung keine der fünfmal wöchentlich stattfindenden Trainingseinheiten verpasst hatten. Und das sollte sich in Freiburg auszahlen. Der Kuhbacher Lozbergs legte die 100-Meter-Rückenstrecke in neuer Lahrer Rekordzeit von 1:05,51 Minuten zurück. Über die doppelte Rückendistanz verpasste er die Bestmarke in 2:24,38 Minuten um nur 0,04 Sekunden. Schließlich profitierte der Sportler von seinem guten Trainingszustand und schwamm über 400 Meter Freistil in 4:30,60 Minuten zu Bronze in seinem starken Jahrgang.

Edelmetall holte sich am Samstag außerdem bereits Trainingspartnerin Anastasia Savenkov mit Platz drei über 100 Meter Rücken in 1:23,74 Minuten. Sophia Puchinger wartete am Sonntag mit dem Lahrer Highlight des Tages auf. Über ihre Paradestrecke 200 Meter Brust, steigerte sie ihre Leistung von vor fünf Wochen nochmals deutlich. Ihre herausragende Endzeit von 2:47,86 Minuten bedeutete den zweiten Lahrer Rekord des Wochenendes.

Dem 17-jährigen Nick Hoffmann fehlten zu seinen eigenen Lahrer Rekorden über die