Ortenau Lahrer Reiter stark beim Heimturnier

Im Februar hatte der Reitverein Lahr mit dem Indoor-Vielseitigkeitsturnier, Premiere in der Königsdisziplin des Reitsports gefeiert - am Sonntag gab es die Fortsetzung. In den Limbruchmatten in Langenwinkel fand erstmalig das Eurodistrict-Turnier im Bereich Vielseitigkeit statt. Werner Rode, der langjährige Reitlehrer des Vereins und Parcourschef am Turnier, hat die festen Hindernisse eigens dafür gebaut. Das grenzübergreifende Format Eurodistrict, das vom Pferdesportverband Südbaden und dem Comité Régional d’Equitation d’Alsace (CREA) ins Leben gerufen wurde, gibt es in den Disziplinen "Fahren", "Vielseitigkeit" und "Springen und Dressur". Dabei messen sich jährlich Reiterinnen und Reiter aus Südbaden und dem Elsass. Die Turniere finden immer abwechselnd auf elsässischer und badischer Seite statt.

Am Sonntag kämpften die Reiterinnen und Reiter um den Pokal in den Vielseitigkeitsprüfungen der Klasse E und A**. Dabei galt es möglichst gut in den Teilbereichen Dressur, Springen und Gelände abzuschneiden. In beiden Klassen hatten die Südbadener am Ende die Nase vorn. Sina Klettenheimer aus Kenzingen siegte mit Garfield San in der Vielseitigkeitsprüfung der Klasse E. Sina Schütze vom gastgebenden Verein brachte mit Bolero van de Kiboets die silberne Schleife nach Hause. Mit Louann Perial holten sich die Elsässer den dritten Platz. In der schwereren A**-Prüfung sicherte sich Jürgen Allgöwer vom PSC Waidhof den Sieg. Georg Hiebsch aus Legelshurst belegte mit Coffee Ijs den zweiten Platz. Über den dritten Platz konnte sich Anita Ehret aus Emmendingen freuen.

22 Nennungen gingen bei der Turnierverwalterin Melanie Barth für die Vielseitigkeitsprüfung der Klasse E ein, 20 davon sind gestartet. In der Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A** traten von den 19 gemeldeten Startern, dreizehn an. Die Prüfungen beim Eurodistrict-Turnier kann jedoch nicht jeder bestreiten – nur ausgewählte Reiterinnen und Reiter, die sich mit ihren Leistungen dafür qualifiziert haben, dürfen an den Start gehen. Das Eurodistrict-Turnier "Springen und Dressur" findet noch in diesem Jahr ebenfalls in Lahr statt.