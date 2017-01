Ortenau Lahrer landen siebenmal auf Podest

(ms). Mit 22 Einzelstarts und zwei Staffelteams war der SSV Lahr die am zweitstärksten vertretene Mannschaft hinter der heimischen Freiburger Startgemeinschaft. Siebenmal landete am Ende ein Lahrer auf dem Podest, dabei fielen vier Vereinsaltersrekorde sowie zwei Lahrer Rekorde. Außerdem qualifizierten sich die Lahrer Athleten für die baden-württembergischen Meisterschaften in drei Wochen in Stuttgart. Besondere Leistungen erzielten in Freiburg die jüngsten Lahrer im Starterfeld. So erschwamm sich die zehnjährige Anastasia Savenkov über 400 Meter Lagen und 800 Meter Freistil die beiden einzigen Lahrer Jahrgangsmeistertitel des Tages. Über die Freistilstrecke qualifizierte sie sich in 12:28,17 Minuten für Stuttgart.

Manuel Tomm knackt Rekord aus den 80ern

Auch Savenkovs gleichaltrige Trainingspartner Manuel Tomm und Nick Beratz lösten das Ticket für ihre ersten Landesmeisterschaften. Tomm legte die 1500-Meter-Freistilstrecke in 22:48,26 Minuten zurück, knackte damit den Lahrer Altersrekord aus den 1980er-Jahren um 46,24 Sekunden und unterbot die Qualifikationsnorm für Stuttgart um weit über eine Minute.