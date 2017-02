Ortenau Lahrer landen auf dem Podest

Obwohl 50 Vereine aus dem Bundesland ihre Langstreckenspezialisten an den Start schickten, landete Lahr gleich mehrfach auf dem Podest. Erfolgreichste Medaillensammlerin war Kim Stüber, die in der Altersklasse der 40- bis 44-Jährigen über 1500 Meter Freistil und 400 Meter Lagen zum Meistertitel schwamm.

Über dieselben Strecken hatten sich mit Karlis Lozbergs (15) und Nick Hoffmann (16) auch zwei Stammschwimmer der ersten Lahrer Wettkampfmannschaft qualifiziert. Während Hoffmann seiner nicht optimalen Vorbereitung Tribut zollen musste und knapp über seinen persönlichen Langbahnbestzeiten blieb, schaffte Lozbergs mit einem starken Willensauftritt über die 1,5-Kilometer-Strecke in neuer Lahrer Langbahn-Rekordzeit von 18:45,70 Minuten die Überraschung und holte in seinem Jahrgang Bronze. Zuvor waren bereits die Lahrer Nachwuchshoffnungen Anastasia Savenkov, Manuel Tomm und Nick Beratz im Jahrgang 2006 gestartet. Tomm bestätigte seine Qualifikationszeit, Savenkov verbesserte über 800 Meter Freistil ihre Qualifikationszeit und damit auch ihre persönliche Bestleistung nochmals um 27 Sekunden auf 12:01,58 Minuten. Damit musste die Zehnjährige in ihrem Jahrgang nur zwei württembergische Schwimmerinnen passieren lassen und landete als beste Badenerin auf dem Bronzerang.