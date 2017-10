(red). Beim Freiburg Cup unter der Schirmherrschaft der WKU (World Kickboxing and Karate Union) gingen mehr als 250 Kämpfer an den Start. Auch die Kampfsportschule Henri Charlet aus Lahr war wieder einmal mit vielen Kämpfern vertreten. Der zweifache Weltmeister David Seeberger gibt seinen Kampfgeist und die damit verbundenen Erfolge an die Kids in seinem Training in Lahr weiter. Hussin Khodeida (16 J., -70 kg) holte gleich in seinem 1. Kampf im Leichtkontakt den 1. Platz und im Kick Light den 2. Rang. Auch die Achtjährige Jennifer Fucilli (-25kg) freute sich riesig über ihre beiden Siege im Pointfighting und Leichtkontakt und die beiden gewonnenen Pokale, wie auch Maxim Cojoc (7 Jahre) über seine Silbermedaille im Leichtkontakt (-25kg). Im Pointfighting brachte Anastasia Warkentin (10 Jahre, -45kg) den Pokal mit nach Lahr und machte Trainer-Papa Oleg stolz, wie auch ihre kleine Schwester Jessica (7 Jahre,-30kg) mit Silber.