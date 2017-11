Ortenau Lahrer Judoka geehrt

(red/skl). Bei strahlend blauem Himmel trafen sich die Mitglieder des Budo- und Freizeitsportvereins Lahr am Dojo (jap. Ort zum Studium des Weges), um im Judo die Vereinsmeister zu ermitteln. Nach dem Wiegen und der Einteilung in Gewichtsklassen, begrüßten der 1. Vorsitzende, Stephan Dilger, und Jugendabteilungsleiter, Jürgen Matt, die Kämpfer sowie die anwesenden Eltern. Nach der traditionellen Begrüßung übernahm Trainingsassistent Vladimir Fedkin das Warm-Up. Die Nervosität der Kinder stieg zusehends, da es für viele der erste Wettkampf war. "Schon Tage vorher musste mein Mann im Wohnzimmer als Partner für unsere Tochter herhalten. Sie drehte Würfe ein und brachte ihren Papa zu Fall", scherzte eine Judo begeisterte Mutter. Am Ende des Tages nahmen die Judokas stolz ihre Pokale, Medaillen und Urkunden entgegen. Die Platzierungen im Einzelnen: