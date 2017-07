Ortenau Lahrer erklimmen das Siegerpodest

(mas/red). Aber auch qualitativ hatten die Lahrer Athleten einiges zu bieten. 22-mal schwamm ein Lahrer aufs Podest und musste sich dabei meist gegen Schwimmer aus größeren Vereinen und Stützpunkten behaupten.

Erfolgreichster Lahrer war der zehnjährige Nick Beratz, der zweifacher badischer Jahrgangsmeister wurde. Über 100 Meter Schmetterling setzte er sich mit einem beherzten Schlusssprint und einer Endzeit von 1:22,43 Minuten an die Spitze. Über die doppelte Distanz ließ er der Konkurrenz dann keine Chance und verbesserte seine bisherige Bestzeit um 14 Sekunden auf starke 3:00,98 Minuten. Außerdem holte das Allroundtalent Silber über 200 Meter Brust und 50 Meter Schmetterling sowie Bronze über 100 Meter Brust und 100 Meter Freistil.

Beratz’ gleichaltriger Cousin Manuel Tomm kam ebenfalls sechsmal aufs Podest im starken Jahrgang 2006. Zunächst schwamm er über die Mittelstrecken 200 und 400 Meter Freistil in jeweils neuer Lahrer Altersrekordzeit auf den Bronzerang. Es folgten weitere Podestplatzierungen über 50, 100 und 200 Meter Rücken sowie 200 Meter Brust. Seinen stärksten Auftritt lieferte der feine Techniker dann am Wettkampfende über 200 Meter Lagen ab, wo er sich einen spannenden Zweikampf um den Titel lieferte und am Ende in 2:59,82 Minuten als Vize-Jahrgangsmeister nur um Sekundenbruchteile den Kürzeren ziehen musste.