Ortenau Lahrer Damen weiter mit Personalproblemen

(tom). Südbadenliga, Frauen: HSG Freiburg II – TV Lahr (Sonntag, 16.30 Uhr). Die hohe Niederlage in Steißlingen war angesichts der spärlichen Lahrer Personalsituation nicht zu verhindern. Am Sonntag bekommen es die Ortenauerinnen jetzt mit der Drittliga-Reserve der HSG Freiburg in deren erstem Heimspiel der Saison zu tun.