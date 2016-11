Ortenau Lahrer auf dem Treppchen

(pewe). Bereits am ersten Tag gab es erste Plätze. So standen Moritz Gabel, Evgenia Leier und Max Maletz in den Schüler-Altersklassen jeweils ganz oben auf dem Treppchen. Mylene Leier bestätigte erneut ihre überragende Form und gewann souverän das Finale in der A-Jugend. Auch in den übrigen Altersklassen waren die Lahrer Sportler ganz vorne dabei und erfochten je zwei zweite (Ferdinand Santl, Ameli Wenglein) und dritte Plätze (Alina Maletz, Eduard Braun) sowie einen vierten Rang (Mika Sarutzki).

Am zweiten Tag krönten die Lahrer Fechter ihre Erfolgsserie mit zwei weiteren Turniersiegen und einem zweiten Platz. Gegen starke Konkurrenten aus Baden-Württemberg und der Schweiz setzten sich die Schwestern Laura (B-Jugend) und Mylene Leier (A-Jugend) im Finale durch. Gut schlug sich auch Leonard Müller, der den Ranglistenersten im ersten Gefecht zwar besiegte, dann aber im Finale knapp verlor.