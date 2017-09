Ortenau Lahr will zweiten Saisonsieg

Verbandsliga: TSV Mannheim III – SG Lahr/Offenburg (Sonntag, 16.30 Uhr). Der Saisonauftakt der SG Lahr/Offenburg ist mit dem Sieg in Villingen gelungen, die grundlegenden Probleme bleiben jedoch. Wie berichtet, leiden die Ortenauer erneut unter massivem Personalschwund. "Es wird nicht einfacher, in den kommenden Wochen immer wieder eine Mannschaft zusammenzustellen. Aber bisher haben wir es auch immer wieder geschafft", meint SG-Akteur Carsten Schultheiß. Notfalls müssen alle möglichen Reserven angepeilt werden, es gilt, bis zur Hallenrunde durchzuhalten. "Dann werden weniger Spieler benötigt, das sollte dann etwas leichter fallen", so Schultheiß. Kommendes Jahr könnte sich die Situation dann unter anderem durch aufrückende Jugendspieler etwas entspannen. Am Sonntag gilt es aber erst einmal, die nächste Auswärtshürde zu spielen. Die dritte Mannschaft des TSV Mannheim startete ebenfalls mit einem Sieg in die Saison, bügelte satt mit 7:1 über den TSV Ludwigsburg hinweg. Von Lahrer Seite aus wird eine "junge, technisch bekannt versierte Gegnertruppe" (Schultheiß) erwartet, die gerade in eigener Halle voraussichtlich mit bestem Aufgebot antreten sollte.