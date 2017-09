Ortenau Lahr will in Neustadt der "Favoritenrolle gerecht werden"

Alle Konzentration gilt zunächst der Ligapartie. Gastgeber FC Neustadt (Platz 17, fünf Punkte) hat keinen guten Start erwischt, erst ein Sieg steht zu Buche. "Ein Stück weit scheint ihnen die Euphorie des Vorjahrs abhandengekommen zu sein. Ich hatte sie zu diesem Zeitpunkt ganz sicher nicht so weit unten im Klassement erwartet", merkt Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller an. Trotzdem müssten die Ortenauer (Platz drei, 16 Punkte), nach einer starken Leistung beim 3:0 gegen Mörsch weiter selbstbewusst voranschreitend, auf der Hut sein. "Vergangene Saison haben wir in Neustadt zwar klar gewonnen, doch das Spiel war ausgeglichener, als vom Resultat ausgesagt", erinnert sich Müller. Was Neustadt allerdings wenig schmecken dürfte, ist das Fehlen von Toptorjäger Sam Samma (Rotsperre). "Das ist sicher eine Schwächung aus Neustadter Sicht, aber wir müssen vor allem darauf hinwirken, das Spiel absolut ernst zu nehmen und unserer Favoritenrolle gerecht zu werden", mahnt der sportliche Leiter an. Im selben Zug gilt es, das bereits zwei Tage später anstehende Pokalspiel aus den Köpfen zu halten. Müller: "Die Liga ist unsere oberste Priorität, wir stehen derzeit sehr gut da, wollen diese Position aber weiter untermauern. Dazu werden weitere Punkte benötigt." Johannes Wirth fehlt am Sonntag, außerdem ist das Mitwirken des angeschlagenen Ümit Sen noch offen. Es ist davon auszugehen, dass SC-Trainer Oliver Dewes mit Blick auf das Pokalspiel die eine oder andere Änderung in der Anfangsformation vornehmen wird. Nur knapp 48 Stunden später trifft der SC Lahr dann im Pokal zu Hause auf den SV Linx. Das jüngst stattgefundene Ligaduell an selber Stelle konnte der Tabellenerste knapp für sich entscheiden. Gerade die Linxer Offensivstärke (allein Piakai Henkel und Adrian Vollmer haben zusammen bereits 14 Treffer erzielt) weiß zu beeindrucken. "Es ist ein Vergleich mit der aktuell stärksten Mannschaft der Liga, ein Höhepunkt für jeden Mitwirkenden. Wir wollen wieder ein gutes Spiel zeigen und am Ende möglichst gewinnen, im Pokal ist ja bekanntlich alles möglich", unterstreicht Müller. (fis). 1. SV Mörsch - Kehler FV (Sonntag, 15 Uhr). Die Hitliste der vergeigten Spiele beim Kehler FV wird zunehmend länger. Seit vier Partien warten die Grün-Weißen auf einen Sieg. Im Gastspiel beim Tabellendreizehnten SV Mörsch hoffen die Verantwortlichen der Grenzstädter die Köpfe der Spieler frei zu bekommen.

Die Blockade sitzt tief bei Sax und Co. Auch im Derby gegen den SV Stadelhofen, mussten sich die Braun- Schützlinge mit einer Punkteteilung begnügen. Raus aus der Krise und rein ins nächste Spiel, lautet die Parole beim Kehler FV.

Trainer Heinz Braun war nach dem Lokalderby sichtlich enttäuscht: "Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben noch alle Chancen, aber die Mannschaft muss die Köpfe frei bekommen und die jüngsten Spiele vergessen. Wir spielen manchmal zu kompliziert. Dennoch, es geht immer weiter", hält Braun die Fahne hoch.