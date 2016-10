Ortenau Lahr stellt sich auf fordernde Aufgabe ein

(tom). Damen: TV Lahr – SG Hornberg/Lauterbach (Samstag, 18 Uhr). Zwei Siege aus zwei Spielen stehen bei den Lahrer Handballerinnen bisher zu Buche. Nach einer weiteren kurzen Spielpause (die ausgefallene Partie in Sinzheim wird am 11. Dezember nachgeholt), treten die Ortenauerinnen am Samstag in eigener Halle gegen die mit zwei Siegen aus drei Spielen gestartete SG Hornberg/Lauterbach an.