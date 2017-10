Ortenau Lahr muss trotz Blitztor lange Zittern

"Nicht unerwartet entwickelte sich ein ähnliches Spiel wie vergangene Woche in Kuppenheim. Allerdings haben wir diesmal die Zweikämpfe deutlich besser angenommen, mehr Laufbereitschaft gezeigt", konstatierte Müller. Wenn sich Chancen ergaben, waren sie hochkarätig. Konstantin Fries brach über links durch, seine Hereingabe nahm Janosch Bologna volley, doch Sauter parierte (53.). Einen weiteren Konter leitete Weschle ein, doch der eingewechselte Ümit Sen feuerte den Ball aus vier Metern frei in den Abendhimmel (70.). Kassassir schlenze zudem über das Tor (77.). In der Schlussphase wurde die schwache Partie noch hektischer. SC-Innenverteidiger Simon Witt wurde des Feldes verwiesen, nachdem er als vermeintlich letzter Mann den durchbrechenden Sven Körner fällte (77.). Eine harte, aber vertretbare Entscheidung des sehr kleinlichen Unparteiischen Tobias Bertschat (Untermünstertal). In der Nachspielzeit musste dann auch noch Manuel Ferrone auf Singener Seite mit der Ampelkarte vorzeitig gehen. Er sollte sich angeblich mit Lahrs Bank angelegt haben, was diese jedoch verneinte (90./+4.). Am Ende siegten die Hausherren in einer schwachen Partie knapp, aber nicht unverdient. Müller: "Kommende Woche in Offenburg müssen wir sicher ein paar Prozentpunkte mehr drauflegen, aber das wird die Mannschaft auch." SC Lahr: J. Witt; Kalu, Obosso, S. Witt – Häußermann, Grösser, Wirth, Fries – Kassassir (80. Burgert), Bologna (62. Sen), Weschle (83. Holm). FCS: Sauter; Ferrone, L. Spahija, Lang, Mottola – Körner, Xani, Notarpietro (74. Jeske), Keller – Kohli, J. Spahija. Schiedsrichter: Tobias Bartschat (Untermünstertal). Zuschauer: 160. Tor: 1:0 Kassassir (2.). Vorkommnisse: Rote Karte: S. Witt (Lahr/77., Notbremse); Gelb- rote Karte: Ferrone (Singen/90./+4., Unsportlichkeit).