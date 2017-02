Ortenau Lahr hat zwei Punkte auf der Rechnung

(tom). Südbadenliga, Damen: TV Lahr – SG Freudenstadt/Baiersbronn (Samstag, 18 Uhr). Die Ausgangslage scheint klar: Die Gastgeberinnen (Platz zwei/22:6 Punkte) empfangen das Schlusslicht (7:21), das vergangene Woche in Freiburg mit 8:26 unterging. "Wir bewerten das Ergebnis nicht über, schauen in erster Linie auf uns und wollen vor eigenem Publikum ein gutes Spiel zeigen", so TV-Trainer Gregor Roll. "Zwei Punkte sind Pflicht, völlig unabhängig vom Kader."