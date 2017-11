Ortenau Lahr gewinnt Spiel der Gegensätze

Vor rund 350 Zuschauern kassierte der Kehler FV im Rheinstadion gegen Lokalrivale SC Lahr eine empfindliche 0:3-Klatsche. Die ersten 45 Minuten boten beide Mannschaften bei idealen Bedingungen kaum gute Chancen. Kevin Sax, der frei auf das Tor laufend an SC-Torhüter Jonas Witt scheiterte (5.), war die Ausnahme. Nach einer knappen Viertelstunde war es erneut Sax nach Zuspiel von Aaron Zimmerer, der das Lahrer Gehäuse verfehlte. Danach scheiterte der eingewechselte Anis Bouziane mit einem Kopfball.

Die einzige Lahrer Möglichkeit vor der Pause hatte der pfeilschnelle Dennis Häusermann, der mit einem Aufsetzer Daniel Künstle im Kehler Gehäuse auf die Probe stellte. Ansonsten unterliefen den Akteuren auf beiden Seiten viele Fehler, konstruktiver Aufbau und Spiel in die Spitze fanden praktisch nicht statt. Kehl hatte optisch mehr vom Spiel, es fehlten jedoch die Mittel, mehrere Überzahlsituationen effektiv auszuspielen.

"Unsere neu formierte Dreierkette hat einige Zeit gebraucht, um ins Spiel zu finden", erläuterte Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller. Außerdem kam der sandige, holprige Platz den Gästen nicht entgegen. In der ersten Hälfte bot Lahr eine blutleere Vorstellung: "Das war die schlechteste Halbzeit in dieser Saison", meinte Müller zur Pause. Nach einer "Standpauke in der Kabine", so Müller, kehrte Lahr mit einer "griffigeren" Einstellung aufs Feld zurück.