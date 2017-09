Ortenau Lahr bleibt nach Heimsieg oben dran

Die Mannschaft von Trainer Oliver Dewes verschob defensiv geschickt gegen den Ball, bekam immer genügend Spieler hinter das Spielgerät. So wurden Mörscher Konteransätze im Keim erstickt. "Im Gegensatz zum Vorjahr ist die Mannschaft nicht in die taktische Falle Mörschs getappt", merkte SC-Vorsitzender Frank Müller lobend an. Dazu kam eine ausgesprochen kernige körperliche Lahrer Präsenz in den Zweikämpfen. Der Gast versuchte wiederholt, selbst bei harmlosen Zweikämpfen durch theatralisches Fallen – nicht selten untermalt von spektakulär lauten Schreien – Karten zu provozieren. Davon ließ sich der sicher leitende elsässische Unparteiische Pascal Gander jedoch nie beeindrucken. In den letzten 20 Minuten läutete ein starker SC Lahr die Entscheidung ein. Ein langer Pass riss die rechte Mörscher Abwehrseite der Länge nach gähnend auf. In diesen Raum stieß pfeilschnell Dennis Häußermann, dessen scharfe Hereingabe auf den ersten Pfosten Martin Weschle direkt zum 2:0 (71.) abschloss. Ähnlich das Strickmuster sieben Minuten später: Häußermann über links, eine scharfe Hereingabe, die zunächst verpasst wurde. An der Strafraumkante kam Konstantin Fries an den Ball, der Außenspieler zog zum 3:0 (78.) ab. Am Ende ein verdienter Heimerfolg des SCL, den Müller zufrieden betrachtete: "Anfänglich hatte unsere Abwehr Probleme, in der zweiten Halbzeit hat sich unser Powerfußball durchgesetzt. Das zeichnet die Mannschaft derzeit aus." Lahr: J. Witt; Kalu, Obosso, S. Witt – Fries, Grösser (81. Cantur), Kerellaj, Häußermann (81. Sen) – Weschle, Bologna, Kassassir (72. Osmanovic). 1. SV Mörsch: Hegele; Baumann, Preine, Schmitt, Kantz – Celentano, Kyei (66. Kerling), Würz – Herbote (88. Sowe), Heck (82. Leon Forcher), Leiss (88. Leander Forcher). Tore: 1:0 Kassassir (29.), 2:0 Weschle (71.), 3:0 Fries (78.). Schiedsrichter: Pascal Gander (Colmar). Zuschauer: 162.