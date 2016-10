Ortenau Lage wird realistisch eingeschätzt

Auf Meißenheimer Seite lieferte der erfolgreiche Pokalauftritt in Freiburg (wir berichteten) zwar Spielpraxis, wenngleich nicht allzu viele praktische Erkenntnisse für den Ligaalltag. Der Riedverein trat mit einem Rumpfkader an, am Ende zählte vor allen Dingen der Sieg. Am Samstag wartet eine völlig andere Aufgabe. "Im Grunde ist es aus unserer Sicht ein einfaches Spiel: Muggensturm hat den Druck, sie müssen im Gegensatz zu uns gewinnen", weiß HTV-Coach Frank Ehrhardt. "Dass die SG eines der Topteams in der Südbadenliga ist, braucht man nicht lange zu betonen. Wir fahren hin, um unsere Chance zu suchen, sind aber auch realistisch genug, um die Favoritenrolle des Gegners einschätzen zu können", so Ehrhardt.

Dabei wird sich jedoch erst in den letzten Tagen entscheiden, wie der Gästekader aussehen wird. Florian Engel (Schulter) fällt sechs bis acht Wochen aus, bei Kevin Fortin (Zerrung in der Leistengegend) steht der weitere Verlauf noch nicht fest. Außerdem bliebt der Status der Studenten im Kader abzuwarten. Diese Aspekte erleichtern die Meißenheimer Auswärtsfahrt nicht gerade. (lb). TuS Ottenheim – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (Sonntag, 16.30 Uhr). Die Partie war ursprünglich auf Samstag angesetzt, musste aber wegen einer Doppelbelegung der Halle verschoben werden.

Nach dem ersten doppelten Punktgewinn soll beim TuS an die Leistung der vergangenen Woche angeknüpft werden. "Wenn wir am Sonntag gegen die HSG nicht nachlegen, wäre der vergangene Sieg gegen Oberkirch nichts wert", sagt TuS-Trainer Daniel Hasemann vor dem Spiel gegen den Aufsteiger aus der Landesliga Süd. "Wir müssen genauso agieren wie gegen den TV, sonst wird es auch gegen Mimmenhausen/Mühlhofen schwer. Wir dürfen nicht nachlässig sein."