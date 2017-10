Ortenau Kuhbach/Reichenbach will rote Laterne abgeben

SC Kuhbach/Reichenbach – SV Münchweier (Samstag, 15.30 Uhr). Der SV spielt beim Tabellenschlusslicht in Kuhbach. SVM-Coach Marco Spitzer will natürlich gewinnen, um den Anschluss nicht zu verlieren: "Wir haben Nonnenweier im letzten Spiel quasi dazu eingeladen am Ende zu gewinnen. Wir müssen mit einer Führung besser umgehen, so geht das nicht. Gegen Kuhbach müssen wir die Vielzahl der Fehler abstellen, wenn wir dort etwas holen möchten. Drei Punkte sind dennoch unser Ziel, auch wenn ich weiß, dass dies sehr schwer werden wird", konstatiert Spitzer. SG Nonnenweier – SV Oberwolfach 2 (Sonntag 15 Uhr). Die SG hat am Wochenende den SV Oberwolfach 2 zu Gast. Nonnenweier steht derzeit auf einm guten vierten Tabellenplatz und könnte mit einem Heimerfolg weiter nach oben klettern. Man geht sicherlich als Favorit in die Partie, da die SG gerade zu Hause bislang sehr gute Leistungen gezeigt hat. Oberwolfach wird die Punkte aber nicht kampflos hergeben. Zuletzt gelang den Kinzigtälern beim 1:1 gegen Orschweier eine Überraschung und man hofft auch am Sonntag Zählbares mitnehmen zu können.