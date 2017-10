DJK Prinzbach – SV Mühlenbach 2:2 (1:0). Prinzbach zeigte sich gegenüber der letzten schwachen Auftritte am Freitag daheim gegen Mühlenbach deutlich verbessert und erkämpfte sich einen verdienten Heimpunkt. Es hätte am Schluss mehr – aber auch weniger- sein können. Nach Seitenwechsel drehte der Gast mit seinen wenigen Chancen das Ergebnis, ehe David Beck für den Gleichstand sorgte. Der DK standen zuvor Pfosten und die Latte im Weg. In der Nachspielzeit hatten dann beide noch die Chance zum Siegtreffer, doch es blieb beim Remis. Tore: 1:0 D. Haag (20.), 1:1 J. Neumaier (65.), 1:2 Mi. Vollmer (83.), 2:2 D. Beck (86.). SC Kuhbach/Reichenbach – SV Münchweier 4:0 (3:0). Die Schuttertäler sind die rote Laterne los. Mit einem glatten 4:0-Erfolg fuhr die Kaiser-Truppe den ersten Pflichtsieg ein und hofft, dass damit die Wende zum Besseren eingeleitet wurde. Nach der frühen Führung spürte man seitens des SC deutlich, dass ihm ein Stein vom Herzen fiel. In der Folge stimmten Leistung, Harmonie und Disziplin gleichermaßen und das spiegelte sich dann auch in drei weiteren Treffern deutlich wieder. Mit dieser Vorlage kann man zuversichtlicher den kommenden Aufgaben entgegensehen. Tore: 1:0 Bohnert (5.), 2:0 Kastrati (20.), 3:0 Göhringer (40./FE), 4:0 Bohnert (88.). Zeller FV – FC Kirnbach 0:1 (0:0). Die Begegnung in Zell wurde durch einen späten Treffer von Patrick Gutmann Mitte des zweiten Abschnitts zugunsten der etwas glücklicher agierenden Gäste aus Kirnbach entchieden. Die Zuschauer sahen eine chancenarme Partie, aber zwei Mannschaften, die um die bis zum Schluss um die Punkte kämpften. Eine etwas unglückliche Entscheidung des Schiedsrichters in der Schlussphase, als die Zeller zwar ins Tor trafen, der Unparteiische aber eine Abseitsstellung gesehen haben wollte. Am Ende ein knapper, aber nicht unverdienter Gästesieg. Tor: 0:1 P. Gutmann (78.). SC Orschweier – FSV Altdorf II 1:3 (0:1). Ein völlig verdienter Sieg für die FSV-Reserve. Der SC Orschweier blieb seinem Ruf als Spitzenmannschaft vieles, wenn nicht alles schuldig. Wie zuletzt schon angedeutet, leistete sich der SCO sehr viele Abspielfehler. Der Gast hatte es dadurch auch nicht allzu schwer, immer wieder für Nadelstiche zu sorgen, das 1:0 zur Pause hochverdient. Nach Wiederanspiel der Ausgleich durch einen Strafstoß. Doch auch dadurch wurde Orschweier nicht wachgerüttelt, spielte ideenlos weiter und wurde dafür auch hart bestraft. Tore: 0:1 Winterhalder (36.), 1:1 Metzger (52.), 1:2 Winterhalder (70./FE), 1:3 Kinder (79.). SG Nonnen-/Allmannsweier – SV Oberwolfach II 3:1 (1:1). Die relativ ausgeglichene Begegnung nahm einen fulminanten Start: Nach drei Minuten trafen die Gäste zur Führung, doch die Antwort folgte auf dem Fuß, bereits im Gegenagriff der Ausgleich. Und mit dem gerechten 1:1 ging es dann in die Pause. Nach knapp einer Stunde gerieten die Gäste dann durch die Ampelkarte für Bauer in Unterzahl. Das spielte in der letzten halben Stunde der Blum-Truppe in die Karten. Oberle legte mit dem 2:1 den Grundstein zum Sieg. Kolb stellte dann spät das Endergebnis her. Tore: 0:1 Echle (3.), 1:1 Kolb (4.), 2:1 Oberle (82.), 3:1 Kolb (90.). Gelbrot für Bauer (57.) Oberwolfach. SpVgg Schiltach – SV Grafenhausen 4:0 (1:0). Aufsteiger Grafenhausen verlor beim Gastspiel in Schiltach unter Wert, war nie und nimmer vier Tore schlechter. Die Hausherren hatten drei entscheidene Vorteile: zum einen war man recht konsequent im Ausnutzen der Tormöglichkeiten, und zum zweiten fielen die Tore immer im entscheidenden Moment. Zudem hatte manmit dem dreifachen Torschützen Oprea den Matchwinner in den eigenen Reihen. Und zudem ließen die Gäste nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden ihres Spielertainers merklich nach. Tore: 1:0 2:0 und 3:0 F.-N. Oprea (11., 72. + 78.), 4:0 Ergün Gürkan (79.). SV Kippenheim – VfR Hornberg 1:1 (1:0). Von einer leistungsgerechten Punkteteilung ist aus Kippenheim zu berichten. Mit Hornberg stellte sich dort ein starkes Team vor, das sehr spielstark und auch recht laufstark auftrat. Den besseren Start hatte allerdings Kippenheim: Krause brachte sein Team recht früh in Führung, was die Gäste jedoch nicht aus der Bahn warf. Die hatten dann nach dem Wechsel den besseren Start, glichen aus. In der Folge ein offener Schlagabtausch, in der beide die Möglichkeit zum siegbringenden Treffer hatten. Doch es blieb beim Remis. Tore: 1:0 Krause (4.), 1:1 Hopp (47.). ASV Nordrach – SV Steinach 1:0 (1:0). In einer im ersten Durchgang zerfahrenen Partie waren zunächst Kampf und daher auch Krampf Trumpf. Man merkte beiden an, dass sie noch nach der Normalform suchen. Ein Quäntchen mehr Glück hatte dieses Mal der gastgebende ASV, denn Timo Eble gelang nach weniger als einer halben Stunde der goldene Treffer. Am Ende sicher kein unverdienter Heimsieg, weil der Wille zum Erfolg bei Nordrach ausgeprägter war. Doch mit der einzig richten Chance hätte Steinach am Ende sogar noch ausgleichen können. Tor: 1:0 T. Eble (26.).