Ortenau Künftig wird es einheitlich

Personelle Veränderungen deuten sich im Präsidium des Südbadischen Ringerverbands (SBRV) an, nachdem Sportreferent Karlheinz Schultes (Waldkirch) erklärte, nach insgesamt 32 Amtsjahren beim Verbandstag am 12. Mai in Wieslet nicht mehr zu kandidieren. Nachfolger soll der bisherige Rechtausschuss-Vorsitzende (RA-II) Ralf Schick (Kappel) werden, dessen Funktion Aurel Hildinger (RA-I/Karlsruhe) übernehmen soll. Für das Amt des RA-I schlug das Präsidium Derya Cilingir (Urloffen) vor, wodurch dann nach Dorothea Oldak (Seelbach) eine zweite Frau in das höchste Verbandsgremium einzöge. Alle anderen Funktionsträger haben sich bereit erklärt, für eine weitere Amtszeit von zwei Jahren zur Verfügung zu stehen.

Zum 31. Dezember 2016 haben sich mit dem KSV Rheinstrom Konstanz und dem RSV Löffingen zwei Ringervereine aus dem Landesverband abgemeldet. Neu aufgenommen wurde der VfK Eiche Radolfzell. Obwohl es nun erstmals im Heimatort von Verbands-Jugendreferent Klaus Blank einen Ringerverein gibt, ist dieser über die Neugründung nicht nur glücklich, wie er einräumte. Unstimmigkeiten beim StTV Singen waren die Hauptursache, dass in Radolfzell ein Ringerverein aus der Taufe gehoben wurde und viele junge Ringer von Singen nach Radolfzell "Mattenflucht" begingen. Daran hat der StTV nun gehörig zu knabbern.