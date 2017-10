Ortenau KSV Hofstetten wie entfesselt

Nur drei der zehn Einzelduelle gingen an die Gäste, die zudem nur in Form von Punktsiegen ausfielen. Selbst das Fehlen von Freistilringer Markus Neumaier (75 kg) wurde mühelos weggesteckt, da Ersatzmann Tobias Ringwald eine gute Alternative war. Ringwald bezwang Pascal Fehrenbacher in einem engen Duell mit 7:6 Punkten und feierte ein gelungenes Debüt im Oberligateam. Besser hätte es gegen die RSV-Staffel fast nicht laufen können.

Nachdem "Fliege" Simion-Daniel Muresan erwartungsgemäß gegen Luca Munz einen "Vierer" geholt hatte, ließ KSV-Schwergewicht Markus J. Neumaier gegen den favorisierten Martin Himmelsbach bei der 0:3-Niederlage nur zwei Mannschaftszähler für die Gäste zu. Luca Lauble (KSV) brauchte gegen Felix Jenter keine zwei Minuten, um diesen mit 16:0 vorzeitig zum Duschen zu schicken. KSV-Athlet Robin Ketterer lag gegen Josef Meßner zunächst in Führung, die er dann abgeben musste. Seine Schlussoffensive brachte ihn auf 4:5 heran, zu mehr reichte es ihm nicht.

In den unteren Gewichtsklassen setzten die Kinzigtal-Ringer ihren Siegeszug fort. Marius Allgaier ließ sich von Johannes Hummel nicht überraschen und hielt den Schuttertaler mit 4:1 auf Distanz. Kurzen Prozess machte dagegen KSV-Jungtalent Patrick Neumaier mit Lukas Himmelsbach, den er schon nach 50 Sekunden auf die Schultern drückte. KSV-Ringer Michael Volk hatte gegen Dominik Fehrenbacher einen schweren Stand. Eine unnötige Verwarnung brachte ihn 2:3 in Rückstand, ehe ein schöner Schwunggriff von Volk das Blatt zum 6:3 Punktsieg wendete. Jederzeit Herr der Lage war Florian Wölfle vom KSV gegen Raphael Fehrenbacher. Sekunden vor Schluss holte Wölfle den noch fehlenden Zähler zum Überlegenheitssieg.