Ortenau KSV Hofstetten ebnet sich den Weg nach oben

Das ungewöhnliche Ergebnis ist ein Beweis dafür, wie verbissen um jeden Punkt gekämpft wurde. Nur eines der neun Duelle endete vorzeitig. Nur noch ein Punkt fehlt zur Vizemeisterschaft. Ihre Siegchancen deutlich erhöht, hat die Staffel des Trainergespanns Hansi Megerle und Manuel Krämer durch einen taktisch klugen Schachzug. Siegringer Nico Megerle wurde ins 61 kg Gewicht hochgeschoben, wo er in seiner Lieblingsstilart Freistil den Haslacher Suleiman Hutak nach kaum zwei Minuten mit 15:0 abfertigte. Von dieser Maßnahme profitierte sein Vereinskamerad Elias Allgaier, der bis 57 kg kampflos zu den Punkten kam. Diese beiden Vierer waren praktisch die halbe Miete für den späteren Gesamtsieg. Auch im Schwergewicht hatten die Gastgeber in die Trickkiste gegriffen und erstmals im Saisonverlauf Robin Ketterer statt Dominic Volk aufgeboten. Auch diese Rechnung ging auf, Ketterer besiegte durch einen starken Schlussspurt Josef Kempf mit 4:3 Punkten. Den ersten Sieg für die Gäste gab es durch Igor Gavirilita, der Markus J. Neumaier beim 12:0 keine Chance ließ. Ausgeglichen verlief die Partie zwischen Luca Lauble (Hofstetten) und Timo Stiffel. Der Haslacher kam bereits in der Anfangsphase zu einer Zweierwertung, die er geschickt bis zum 4:3 Endstand verteidigte. Knapp vier Minuten lang kämpften Florian Wölfle (Hofstetten) und Viorel Ghita auf Augenhöhe, ehe der Haslacher immer stärker wurde und beim 11:6 Punktsieg zwei Zähler für die Gäste beisteuerte. Marius Allgaier (Hofstetten) lag gegen Jonathan Eble schnell nach eineinhalb Minuten mit 5:0 in Führung. Dann wurde der Haslacher stärker und verkürzte noch auf 5:3. Zunächst klar in Rückstand schaffte der junge, unerfahrene Hofstetter Patrick Neumaier gegen Routinier Vojtech Benedek den 2:3 Anschlusspunkt. Zu mehr reichte es nicht, denn mit dem Schlusspfiff kam der Haslacher noch zum 4:2 Punktsieg. Nach acht Begegnungen führten die Hausherren zwar mit 10:7, doch noch immer war der Lokalhit nicht entschieden. Erst der Hoffstetter Jan Allgaier stellte die Weichen auf Sieg. Er war gegen Felix Stiffel der Aktivere und kam in der vierten Minute zum entscheidenden Durchdreher, der ihm einen 3:0 Punktsieg bescherte. Der abschließende 5:3 Punktsieg des Haslachers Mihai Ozarenschi über Markus Neumaier hatte nur noch statistischen Wert. In der Bezirksliga besiegte der KSV Hofstetten II den AC Gutach-Bleibach mit 23:10 Punkten. Für Hofstetten holten Dominik Wölfle, Burak Meyer, Marco Müller, Claudius Allgaier und Fabian Hofer jeweils vier, Tobias Ringwald zwei und Michael Volk einen Punkt. Der KSV Hofstetten III erlitt dagegen eine 9:13 Niederlage im kleinen Nachbarschaftsduell mit dem KSV Haslach II. Für die Gastgeber siegten David Lupfer, David Fehrenbacher (je vier Punkte) und Simon Allgaier (einen Punkt). Für Haslach II waren Elias Merk (4), Ulrich Schultheiß (4), Zaur Nuriev (4) und Marcel Harter (1) erfolgreich. Die Ergebnisse KSV Hofstetten – KSV Haslach 12:8. 57 kg GR: Elias Allgaier – unbesetzt 4:0 kampflos; 130 kg F: Robin Ketterer – Josef Kempf 1:0 PS 4:3; 61 kg F: Nico Megerle – Suleiman Hutak 4:0 TÜS 15:0; 98 kg GR: Markus J. Neumaier – Igor Gavrilita 0:3 PN 0:12; 66 kg GR: Luca Lauble – Timo Stiffel 0:1 PN 3:4; 86 kg F: Florian Wölfle – Viorel Ghita 0:2 PN 6:11; 66 kg F: Marius Allgaier – Jonathan Eble 1:0 PS 5:3; 86 kg GR: Patrick Neumaier – Vojtech Benedek 0:1 PN 2:4; 75 kg GR: Jan Allgaier – Felix Stiffel 2:0 PS 3:0; 75 kg F: Markus Neumaier – Mihai Ozarenschi 0:1 PN 3:5.