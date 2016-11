Ortenau KSV Haslach zu Gast bei Urloffen II

(fjb). Nach dem Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Triberg II geht die Fahrt am Freitagabend wiederum zu einer Zweitligareserve, nämlich in das Meerrettichdorf Urloffen. Besiegte Haslach das Team in der Vorrunde zuhause noch mit 19:14, so ist diesmal Vorsicht geboten. Denn die erste Mannschaft des ASV hat an diesem Wochenende keinen Wettkampf zu bestreiten, so dass die Aufstellung des Gastgebers unberechenbar ist.