(fjb). Am 18. und 19. Februar ist der KSV Haslach Ausrichter der südbadischen Meisterschaften. Am Samstag, 18. Februar, gehen die Männer und die C-Junioren im griechisch-römischen Stil auf die Matte. Am Sonntag, 19. Februar sind die A- und B-Junioren im Freistil an der Reihe. Ausgetragen werden die Kämpfe in der Eichenbachsporthalle, jeweils von 10 Uhr bis ca. 18.00 Uhr. Es ist zu erwarten, dass Aktive und Jugendliche aus allen Ringerhochburgen Südbadens antreten, so dass ganz bestimmt spannende Kämpfe zu erwarten sind. Auch der KSV Haslach wird seine bewährten Kräfte einsetzen, die sich in den zurückliegenden Jahren schon bis auf Bundesebene vorgekämpft hatten. Im Jugendbereich können sich die Nachwuchstalente der Meistermannschaft, die in diesem Jahr in die Verbandsjugendstaffel aufgestiegen sind, mit den Assen der anderen Teams messen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der KSV freut sich auf möglichst viele Besucher aus dem ganzen Land.