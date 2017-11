Ortenau "Kriechen auf dem Zahnfleisch daher"

(fis). SF Ichenheim – FV Unterharmersbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Gäste um Trainer Markus Eichhorn, der in der Region durch seine Engagements in Herbolzheim, Kippenheim, Lahr und Sulz bestens bekannt ist, traben derzeit auf der Stelle. Vor zwei Wochen setzte es eine 1:5-Schlappe gegen Lahr und zuletzt kam man über ein 1:1 zu Hause gegen Oberwolfach nicht hinaus. Punkte, die fehlen, um ganz vorne anzugreifen. Sportfreunde-Trainer Christian Thau weiß um die Brisanz: "Unterharmersbach hat ein gutes Team und einen sehr guten Trainer. Und wer da oben steht in der Bezirksliga, der ist immer schwer zu bespielen. Wenn wir uns künftig weiter Bezirksligist nennen wollen, dann müssen wir zu Hause unabhängig vom Gegner punkten." Derweil plagen den SF-Trainer Personalsorgen. Fünf Stammkräfte fehlen derzeit: "Ich sehne die Winterpause herbei. Denn wir kriechen personell auf dem Zahnfleisch daher." (fis/mat). FV Langenwinkel - FV Ettenheim (Sonntag, 14.30 Uhr). "Nur eine schöne Momentaufnahme", nennt FVL-Trainer Davor Sikanja den Platz an der Sonne. Denn Konkurrent FV Sulz hat noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Auch Offenburg liegt noch auf der Lauer. Obwohl der FV das Spiel in Fautenbach mit 6:3 gewonnen hat, war Sikanja mit den letzten dreißig Minuten überhaupt nicht zufrieden. Yasin Ilhan hatte mit fünf Toren den größten Anteil am Sieg. "Wir haben sechzig Minuten sehr guten Fußball geboten und dann das Spielen eingestellt. Die drei Gegentore waren völlig unnötig. Das ärgert mich am meisten", so Sikanja. "Wenn wir spielen wie die letzten dreißig Minuten in Fautenbach, dann wird es eng. Wir sind erfolgsorientiert und deshalb erwarte ich volle Konzentration", so Sikanja. Im Duell gegen den Reviernachbarn kann er auf die volle Kaderstärke setzen. Die zuletzt fehlenden Edi Jung und Igor Son stehen wieder bereit.

Ettenheim benötigt jeden Zähler, um im knappen Rennen gegen den Abstieg nicht an Boden zu verlieren. In Langenwinkel werden die Trauben sicher sehr hoch hängen, denn die Gatsgeber spielen bislang eine überragende Runde. Ein direkter Durchmarsch des FVL bis in die Landesliga liegt in der Luft. "Wir haben ein schweres Match bei einem Mitfavoriten um den Aufstieg. Wenn wir aber an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, ist auch in Langenwinkel etwas Zählbares drin", gibt sich Coach Torsten Griesbaum kämpferisch.

(fis). SV Rust – SV Fautenbach (Sonntag, 14.30 Uhr). Im Duell Vorletzter gegen den immer noch sieglosen Letzten sind drei Punkte einfach Pflicht für Rust. Überraschend auch in der Höhe war der Sieg bei Landesligaabsteiger Niederschopfheim. "Schon in der ersten Hälfte müssen wir 7:0 führen. Wir hatten Chancen, das gibt es ja gar nicht", so Co-Trainer Benno Kassel.