Ortenau Krämer schießt alle drei Tore

Der Hofstetter Kapitän hätte auch selbst abschließen können, doch legte er uneigennützig ab. In der 59. Minute fast das 3:0. Erst versuchte sich Michael Krämer, dann hatte Marco Neumaier die Chance. Sein Schuss wurde von einem Verteidiger zur Ecke gelenkt.

Doch eine Minute später war es dann soweit. Einen weiten Abschlag von Daniel Lupfer verlängerte Schwörer zu Michael Krämer, der den heraus eilenden RW-Keeper Bastian Brunner überlopte. Es war das schönste Tor des Hofstetter Spielmachers, der anschließend bei seiner Auswechselung den Applaus des Hofstetter Anhangs mitnehmen durfte. In der Schlussminute hatte dann noch Jannic Schulz nach schönem Zuspiel von Patrick Schmider die Möglichkeit auf 4:0 zu erhöhen, doch sein Schuss ging knapp am linken Pfosten vorbei. Mit diesem Sieg behauptet sich der Sportclub Hofstetten weiter in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga und will jetzt natürlich noch mehr. SC Hofstetten: Lupfer, Singler (68. Hertlein), Neumaier, Kinast, Krämer (81. Schulz), Schilli, Schwörer, Weinzierle (68. Schätzle, 75. Schmider), Obert, Buchholz, Ketterer. FV RW Elchesheim: Brunner, Buolife, Güler, Schmalbach (81. Schlager), Streckfuß, Schmidt (79. Jakob), Javorek, Zink (79. Schäfer), Beqiraj (79. Grüßlinger), Huber. Tore: 1:0 (18.), 2:0 (23.), 3:0 (60.) Krämer. Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Mario Barisic, Sigmaringen.