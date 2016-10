Ortenau Kräftemessen in der Großmarkthalle

(es/sey). Austragungsort ist die Großmarkthalle, die durch ihren Aufbau besonders und speziell ist und in der stets eine packende Atmosphäre herrscht.

Am Samstag, die Vorkämpfe beginnen um 19.30 Uhr (um 20 Uhr ist Mannschaftsvorstellung), können sich die Zuschauer auf eine Veranstaltung mit Amateurboxern der Spitzenklasse freuen, ausgewählte Sportler aus Mailand (Italien) kommen in die Ortenau, um sich mit einer Auswahlmannschaft aus Baden-Württemberg zu messen. Die Boxkämpfe, das teilt der ausrichtende Verein Blau-Weiß Lahr mit, "finden in allen Gewichtsklassen statt, sodass sich die Zuschauer auf einen tollen Abend einstellen können." Von den Anfängern mit wenig Erfahrung bis zu den Spitzenboxern mit Meistertiteln und langjähriger Ringerfahrung – für jeden ist etwas dabei. Erstmals gibt es zudem einen Kampf aus dem Fitnessbereich der "Managerboxer". Der Freizeitsportler Alexy Kult (77 Kilo) hat noch nie in einem Boxring gekämpft und nimmt in diesem Jahr den Mut in die Hand. Er stellt sich einem Amateurboxer aus Riegel. Auch der Nachwuchs aus Lahr wird unter Trainer Stefan Leuthner sein Können zeigen.

Unter den Auswahlkämpfern aus Baden-Württemberg, gecoacht von Landestrainer Achim Böhme, befinden sich einige starke Athleten. Christos Cherakis (49 kg) vom MBC Ludwigsburg (deutscher Meister 2014) hat bereits 60 Kämpfe auf dem Buckel, auch Alexander Fengler (60 kg) vom Boxring VS (deutscher Meister der Kadetten 2011) und Wladislaw Baryshnik (64 kg) vom KSC Backnang (zweite Bundesliga) zeigen ihr Können. Weitere Teilnehmer sind Daniel Kornmeier (75 kg/zweimal Bronze bei der DM), der deutsche Jungendmeister von 2012, Athanisios Kazakis (81 kg/90 Kämpfe), und Lucian Kühne vom MBC Ludwigsburg (zweimal deutscher Jugendmeister). Zudem wird den Besuchern eine Kunstturn-Einlage vom TV Lahr präsentiert, Manuel Ludwig und Manuel Rothmann haben die Aktiven gut vorbereitet. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, auch außerhalb des eingerichteten VIP-Bereichs wird bewirtet.