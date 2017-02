Ortenau "Konzentriert auf Sieg spielen"

(tom). Jochen Baumann vom TuS-Trainerteam zieht vor dem Heimspiel gegen Schlusslicht Ottersweier (2:30 Punkte) Parallelen zum Januar. "Die Ausgangslage war vor dem Spiel gegen Schwaikheim ähnlich. Dann haben wir den Gegner zu leicht genommen, wurden bestraft. Jetzt gilt: Ungeachtet der Tabelle dürfen wir gegen die Turnerschaft Punkte nicht vorschnell einplanen, sondern müssen konzentriert auf Sieg spielen."

Um erfolgreich zu sein, muss der TuS (Platz sechs/17:15) gerade in der Abwehr von Beginn an Betriebstemperatur erreichen, in der Offensive sein Kombinationsspiel zur Wirkung bringen. Baumann: "Vergangene Woche hat Bönnigheim Ottersweier klar besiegt. Das war möglich, weil das Team von Beginn an deutlich gemacht hat, wer das Spiel gewinnen will. Das müssen wir ebenso tun, denn je länger wir uns auf Ottersweiers Spiel einlassen, umso besser wird es für den Gegner sein. Wir müssen unsere Stärken zum Tragen bringen."

Mit Gabi Kneer, Elena Metzinger und Jasmin Gutenkunst verfüge die Turnerschaft, die nach dem jüngsten Trainerwechsel völlig frei aufspielen kann, über Spielerinnen, die gefährlich sein können. Als Mannschaft, daran lässt Baumann allerdings keinen Zweifel aufkommen, sei der TuS Ottenheim stärker. "Wir können zwei weitere wichtige Punkte holen, dürfen daneben den Blick auf die unteren Ränge nicht aus den Augen verlieren", hält er fest.