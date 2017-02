Ortenau Konzentration und Willen

(tom). Der Pflichtsieg gegen Ottersweier hat den Ottenheimerinnen (Platz sechs/19:15 Punkte) mit Blick auf die Abstiegsränge und einen kon­stanten Punkteabstand weitergeholfen. Dennoch bleibt die Zielsetzung der "Zebradamen" bestehen, gerade in den Heimspielen weiterhin notwendige Punkte sicherzustellen.

Am Samstag gastiert der Vierte (22:8) in der Rheinauen­halle. Bönnigheim gilt als auswärtsstarkes Team, holte allein die Hälfte der Punkte in fremden Hallen (fünf Siege, ein Unentschieden). "Beide Mannschaften verbindet bis hierher ein ähnlicher Saisonverlauf: Stark gestartet, Verletzungsprobleme, nach Rückschlägen wieder da", charakterisiert Jochen Baumann vom TuS-Trainerteam den Kontrahenten. Gegen den bevorzugt überfallartigen TSV-Stil wollen die Ottenheimerinnen "eine defensive, aber nicht zu defensive Abwehrvariante" (Baumann) stellen. Beweglichkeit lautet dabei der Schlüsselbegriff, ebenso in der Offensive ein Mehr an Konzentration und Willen.

Jochen Baumann hat noch im Hinterkopf, dass das Hinspiel klar verloren wurde. Seitdem habe aber auch der TSV den einen oder anderen verletzungsbedingten Ausfall verkraften müssen. "Bönnigheim setzt viel auf direkte Eins-gegen-eins-Duelle. Wer sich in diesen besser behaupten kann und die entscheidenden Prozente mehr in knappen Phasen mobilisieren kann, hat beste Siegchancen", so Baumann. Auf TuS-Seite wird der bewährte Kader zum Einsatz kommen. Mit der zuletzt fehlenden Pamela Karkossa steht eine weitere Rückraumalternative wieder zur Verfügung.