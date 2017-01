Ortenau Konzentration gilt Langbahn-Wettbewerb

Dennoch wird es – zumindest bei der Ausrichtung der Heimrennen – Änderungen für die anstehende Runde geben. Das kündigte Team-Mitbegründer René Schäfer in einer Presseerklärung am gestrigen Mittwoch an. Demnach finden die Heimrennen in diesem Jahr am 15. April im Diedenbergener Rhein-Main-Stadion und am 7. Mai im Rottal-Stadion von Pocking (Niederbayern) statt. Hintergrund des Schritts sei die Vergabe der Langbahn-GP-Challenge nach Berghaupten. Das Event findet bekanntlich im Rahmen der "Kronen Racedays" Ende August statt (wir berichteten). Dazu schreibt Schäfer: "Durch die Ausrichtung dieser prestigeträchtigen Veranstaltung möchte sich der Verein in Berghaupten im Jahr 2017 auf diese Veranstaltung konzentrieren. Alle Planungen wurden mit dem Teammanagement der ›DMV White Tigers‹ abgestimmt."

Mit dem MSC Pocking weiterer Partner an Bord

Zur zukünftigen Ausrichtung weiterer Erstligarennen am Waldsee werden noch keine konkreteren Verlautbarungen gemacht. In der Erklärung wird allerdings eine generelle Bereitschaft dazu impliziert: "Selbstverständlich möchte der MSC Berghaupten in Zukunft auch wieder Rennen zur Speedway-Bundesliga veranstalten." Ob es tatsächlich dazu kommen wird, ist Zukunftsmusik und wird von unterschiedlichen, aus heutiger Sicht noch nicht abzuschätzenden Faktoren abhängen.