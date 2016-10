Ortenau Knapper Erfolg für Mühlenbach

Fast wäre die Terminumstellung dem VfK zum Verhängnis geworden, denn Fliegengewichtler Alexandru Petcu ringt derzeit bei einem Turnier in Rumänien und konnte so keine vier Punkte in Urloffen beisteuern. Außerdem ist Bernd Burger verletzt, weshalb das frühere VfK-Idol Franz Vollmer im Limit 75 kg Freistil reaktiviert wurde. Hätte jetzt auch noch Christoph Walter – er fehlte gegen den KSK Furtwangen – absagen müssen, wären die Punkte in Urloffen geblieben. Der ASV war nämlich drauf und dran seinen zweiten Sieg einzufahren. Anton Schwarzkopf war ohne Gegner und Heiko Grießbaum hatte Übergewicht. So erhielten die Gastgeber acht Punkte in den leichten Gewichtsklassen gratis. Doch die Staffel von Teamchef Markus Burger und Trainer Patrick Schwendemann biss auf die Zähne und versuchte das beinahe Unmögliche noch. Der Mühlenbacher Coach lieferte zunächst vier Zähler gegen Michael Schneider ab und Christoph Walter unterlag Raphael Langenecker nur mit einem Mannschaftspunkt. Die vier Minuspunkte von Tobias Neumaier gegen ASV-Ass Lucian Vilcu waren einkalkuliert. So führten die Gastgeber zur Pause auch in dieser Höhe verdient mit 13:4. Mit Alexander Müller und Simon Volk musste die Wende eingeleitet werden. Müller gewann gegen Batt und holte zwei Mannschaftspunkte, während Volk technisch überhöht gegen Otto Schwarzkopf siegte, so dass es nur noch 13:10 für die Gastgeber stand. Da auch Urloffen einen Ausfall zu beklagen hatte, gelang Mario Eble gegen Peter Barthel mit 14:13 die erstmalige Führung für den VfK. Noch war alles offen, denn im zweitletzten Duell besiegte Kevin Gomer seinen Gegner Franz Vollmer mit 9:1, wodurch die Hertwig-Staffel wieder mit 16:14 in Führung ging. Die Umstellung des ASV Gomer ins Freistil-Leichtgewicht zu stellen und Johannes Fischer ins Griechisch zu beordern, schien aufzugehen. Doch Spielverderber des ASV Urloffen war einmal mehr Paul Vollmer, der den Sack gegen Johannes Fischer zu machte. Vollmer gewann technisch überhöht und rettete seinem VfK noch auf der Ziellinie den Sieg.