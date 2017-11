Ortenau Knappe Entscheidungen beim 21. "Lahrer Zeitung"-Cup

(red/flow). Beim 21. "Lahrer Zeitung" Jugend-Cup waren 37 lokale Mannschaften in der F-, E- und D-Jugend am vergangenen Wochenende im Hallensportzentrum in Lahr am Start. Bereits am Samstag spielten die F-Junioren um Plätze, Pokale und Medaillen. Im Endspiel sicherte sich die SG Grafenhausen mit 1:0 gegen den SV Rust den Turniersieg. Bronze gewann die SG Kippenheim/Schmieheim im Siebenmeiterschießen (3:2) gegen die SF aus Kürzell.