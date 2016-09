Ortenau Knapp, aber verdient

SC-Trainer Colin Bell hatte sich wieder für die Startaufstellung aus dem Heimspiel gegen Wolfsburg entschieden. Und seine Mannschaft kam von Beginn an gefährlich vor das Tor der Borussia, während der Aufsteiger erst durch Kyra Densing mit einem Fernschuss die erste Torgefahr aufkommen ließ (18.). Fünf Minuten später leitete Cecilie Sandvej eine der vielen Sander Chancen ein, die auf der Linie geklärt wurden oder zwei Mal am Aluminium des Gladbacher Gehäuses landeten. Nach einem Fehlpass der Borussia eroberte Laura Feiersinger auf der rechten Seite den Ball, lief auf Außen 30 Meter auf das VfL-Tor zu und versenkte das Leder zum längst fälligen 1:0 ins lange Eck (35.). Mit dieser knappen, aber verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.

Kurz nach Wiederanpfiff kassierte Silvana Chojnowski die erste gelbe Karte nach einem Foul an Nadja Pfeiffer, die anschließend mit dem direkt ausgeführten Freistoß an Sands Torfrau Carina Schlüter scheiterte (49.). Ein Kopfball von Chioma Igwe nach einer Ecke landete im Toraus (52.) und wieder scheiterte Nadja Pfeiffer, dieses Mal per Kopf, an der glänzend reagierenden Sander Torhüterin. Die Borussia witterte Morgenluft und gestaltete das Spiel ausgeglichen. Der SC kam aber zu Kontern und einem weiteren Aluminiumtreffer nach einem Eckball. Die Gastgeberinnen warfen alles nach vorne, und Silvana Chojnowski musste nach ihrer zweiten gelben Karte vom Platz (84.). In Unterzahl brachte Sand den knappen Sieg auch durch die dreiminütige Verlängerung und geht mit einer Punktausbeute von vier Zählern aus zwei Spielen in die vierzehntägige Länderspielpause. SC Sand: Schlüter; Burger, Vetterlein, van Bonn, Sandvej (60. Aschauer), Igwe, Feiersinger (90.+3 Nikolic), Skorvankova, Meyer (65. Velaj), Chojnowski, Damnjanovic. Tor: 0:1 Feiersinger (35.), Gelb-rot: Silvana Chojnowski (Sand, 84.).